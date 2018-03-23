» "ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة

23 مارس 2018 - 01:09 م

قال أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر الأسبق، إن مواجهة منتخب الفراعنة اليوم مع المنتخب البرتغالي بمثابة اختبار قوي للمنتخب المصري خصوصًا أنه يواجه فريق منظم بهذه الطريقة.

وقال "ميدو"، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة الْيَوْمَ اختبار قوى للاعبينا، خاصة أنها أمام منافس منظم جدا!! وكيف سيتعامل كوبر مع ابتعاد عدد من لاعبينا الأساسيين عن المشاركة الأساسية مع أنديتهم مثل علي جبر والننى وَعَبَد الله السعيد ومروان محسن!! هل سيستغل هذه المباريات لتجهيزهم أم سيعطى فرصة لبعض البدائل!!".

وتقام مساء اليوم مباراة منتخبى البرتغال ومصر الدولية الودية فى تمام العاشرة إلا الربع مساءً باستاد ليتزى جروند بمدينة زيورخ السويسرية التي يقيم بها المنتخب الوطني معسكره الحالي ويستمر حتى يوم الاربعاء المقبل في أطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم.







