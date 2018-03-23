  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" و"كريستيانو" يتصدران أغلفة الصحف البرتغالية

والدة الشهيد نقيب باسم محسن

تفاصيل مؤلمة باستشهاد النقيب "باسم محسن"

الإعلامي حاتم نعمان

إعلامي: افعلوا هذا الشيء من أجل "السيسي"

المنتخب

التشكيل المتوقع للفراعنة في ودية البرتغال

الطالبة مريم

والدة "مريم" لـ"السيسي": "نفسي اسمع صوتك"

احمد عز

«الرجل الحديدي» يطالب المصريين بنسيان الماضي

الصحة: الفسيخ يسبب "تسمم ممبارى"

"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

ننشر أقوال جابر القرموطي في بلاغات "السرنجة"

رسالة قاسية من "القرموطي" لمنتقدي "ريهام السعيد"

اغلاق

"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

بسمة وهبة

"بسمة وهبة" تتحدى الإخوان بهذا الأمر

"ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة

الرياضة

ميدو
احمد حسام

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للفراعنة في ودية البرتغال

#

«ميدو»: «صلاح» أفضل لاعب في تاريخ مصر

#

«ميدو»: هذا أسوء فريق في تاريخ الزمالك

#

أبرز 10 مواقف في مشوار«ميدو»

الفراعنة

منتخب مصر

أحمد حسام

ميدو

المنتخب البرتغالي

قال أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر الأسبق، إن مواجهة منتخب الفراعنة اليوم مع المنتخب البرتغالي بمثابة اختبار قوي للمنتخب المصري خصوصًا أنه يواجه فريق منظم بهذه الطريقة.

وقال "ميدو"، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة الْيَوْمَ اختبار قوى للاعبينا، خاصة أنها أمام منافس منظم جدا!! وكيف سيتعامل كوبر مع ابتعاد عدد من لاعبينا الأساسيين عن المشاركة الأساسية مع أنديتهم مثل علي جبر والننى وَعَبَد الله السعيد ومروان محسن!! هل سيستغل هذه المباريات لتجهيزهم أم سيعطى فرصة لبعض البدائل!!".

وتقام مساء اليوم مباراة منتخبى البرتغال ومصر الدولية الودية فى تمام العاشرة إلا الربع مساءً باستاد ليتزى جروند بمدينة زيورخ السويسرية التي يقيم بها المنتخب الوطني معسكره الحالي ويستمر حتى يوم الاربعاء المقبل في أطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة
» دخول الكعبة والخروج منها للسوق في المنام بشرى بالخير
» الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"
» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري
» حبس مطربة شهيرة 10 أشهر
» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك
» اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد
» حماس تتحدث عن تفاصيل مذهلة عن محاولة اغتيال "الحمدالله"
» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار