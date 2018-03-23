طلب غريب لـ"صلاح" قبل ودية البرتغال

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البرتغال

محمد صلاح

كوبر

احمد المحمدى

الكشري

كشف الشيف أحمد طباخ، منتخب مصر خلال معسكر سويسرا، أن اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن الأكلة المفضلة للاعب، لافتًا إلى أنه يعشق أكلة "الكشري" المصرية ويطلب تناوله باستمرار.

وتابع الشيف أحمد، تصريحات لقناة "أون سبورت"، أنه وعد "صلاح" بتحضير الكشري بعد الانتهاء من مباراة البرتغال الليلة.                                    

وأضاف أن أقل أفراد البعثة اهتمامًا بالأكل هما الثنائي أحمد المحمدي وأيمن أشرف، بالإضافة إلي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

يلتقي اليوم في مباراة ودية المنتخب المصري  مع نظيره البرتغالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على ملعب ليتزجراند شتاديوم في سويسرا.




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