"الداخلية": مصر عصية على الانكسار والتشتت

23 مارس 2018 - 01:25 م

استضافت أكاديمية الشرطة، 117 طالبًا وطالبة يمثلون 20 جامعة مصرية، وذلك للتعايش يوم كامل مـــــع طلبــــة كليـــــة الشرطـــــة بمشاركة 50 طالبًا من الكلية الحربية.

ويشارك في اللقاء طلاب من جامعات "المنصورة، دمياط، طنطا، المنوفية، القاهرة، عين شمس، حلوان، أسوان، بنها، بورسعيد، كفر الشيخ، السادات، الزقازيق، المنيا، قناة السويس، الإسكندرية، الفيوم، جنوب الوادي، سوهاج، السويس".

ويعد هذا اللقاء هو الرابع هذا العام، بهدف تقوية ومد جسور الترابط والتلاحم والتواصل بين شباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة.

وحرص اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات كلية الشرطة على استقبال طلبة الجامعات المصرية والترحيب بهم، حيث نقل لهم تحيات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف مبادرات التلاحم والتعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية بما يضمن التقارب وتبادل الرؤى والثقافات لما لذلك من مردود إيجابي على وحدة وقوة بناء شباب المجتمع، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات وبناء وطن قوي صلب عصيّ على الانكسار والتشتت.

وتم تنظيم ندوتين تثقيفيتين الأولى بعنوان "معًا لمواجهة الإرهاب" حاضر فيها كلٌ من المتحدث العسكري للقوات المسلحة والفنان أحمد بدير، وإحدى قيادات قطاع الأمن الوطني، والندوة التثقيفية الثانية بعنوان "حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية ودور الدولة في مكافحة الفساد" حاضر فيها كلٌ من وزير الأوقاف، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية، وكوادر من هيئة الرقابة الإدارية.

وقام طلبة الجامعات المصرية بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت (قسم الشرطة التعليمي– مشاهدة عروض الخيالة وتدريب الكلاب على أعمال التأمين والحراسة) وشارك طلبة شباب الجامعات طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية في (اللياقة البدنية – الدراجات الهوائية) مع مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية (رياضة الباركور- مهارات فك وتركيب الأسلحة بأنواعها – الرماية).



