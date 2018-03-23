  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:07 م
بحث متقدم
المنتخب

المنتخب يغير قميصه من أجل البرتغال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"السيسي": سنحتفل قريبًا بالنصر على الخوارج

قرار الكونجرس الأمريكي

5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

جماعة الإخوان المسلمين

فتوى سلفية تكفر الإخوان

محمد أنور السادات

"السادات": مُنعت من مقابلة النواب لجمع توكيلات الرئاسة

ؤؤ

زيارة مفاجئة لـ"السيسي" لسيناء

داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير كاليفورنيا

"داعش" تعلن مسئوليتها عن احتجاز رهائن بفرنسا

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

تعليق ناري من "الميرازي" عن إقالة "ترامب" لمعاونيه

صلاح

طلب غريب لـ"صلاح" قبل ودية البرتغال

والدة الشهيد نقيب باسم محسن

تفاصيل مؤلمة باستشهاد النقيب "باسم محسن"

"الداخلية": مصر عصية على الانكسار والتشتت

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

"البرعي" ردًا على حملة "مزرعة أبوالفتوح": "إدينى عقلك"

#

وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر

#

خبير أمنى: الحوار مع إثيوبيا بشأن سد النهضة أفضل من التصادم

#

«عفروتو».. «خالد سعيد» جديد؟.. هكذا رد «إسحاق»

وزير الداخلية

الانكسار

تعايش الجامعات

استضافت أكاديمية الشرطة، 117 طالبًا وطالبة يمثلون 20 جامعة مصرية، وذلك للتعايش يوم كامل مـــــع طلبــــة كليـــــة الشرطـــــة بمشاركة 50 طالبًا من الكلية الحربية.

ويشارك في اللقاء طلاب من جامعات "المنصورة، دمياط، طنطا، المنوفية، القاهرة، عين شمس، حلوان، أسوان، بنها، بورسعيد، كفر الشيخ، السادات، الزقازيق، المنيا، قناة السويس، الإسكندرية، الفيوم، جنوب الوادي، سوهاج، السويس".

ويعد هذا اللقاء هو الرابع هذا العام، بهدف تقوية ومد جسور الترابط والتلاحم والتواصل بين شباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة.

وحرص اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات كلية الشرطة على استقبال طلبة الجامعات المصرية والترحيب بهم، حيث نقل لهم تحيات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف مبادرات التلاحم والتعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية بما يضمن التقارب وتبادل الرؤى والثقافات لما لذلك من مردود إيجابي على وحدة وقوة بناء شباب المجتمع، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات وبناء وطن قوي صلب عصيّ على الانكسار والتشتت.

وتم تنظيم ندوتين تثقيفيتين الأولى بعنوان "معًا لمواجهة الإرهاب" حاضر فيها كلٌ من المتحدث العسكري للقوات المسلحة والفنان أحمد بدير، وإحدى قيادات قطاع الأمن الوطني، والندوة التثقيفية الثانية بعنوان "حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية ودور الدولة في مكافحة الفساد" حاضر فيها كلٌ من وزير الأوقاف، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية، وكوادر من هيئة الرقابة الإدارية.

وقام طلبة الجامعات المصرية بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت (قسم الشرطة التعليمي– مشاهدة عروض الخيالة وتدريب الكلاب على أعمال التأمين والحراسة) وشارك طلبة شباب الجامعات طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية في (اللياقة البدنية – الدراجات الهوائية) مع مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية (رياضة الباركور- مهارات فك وتركيب الأسلحة بأنواعها – الرماية).



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "ميدو" لمشجع ترك الزمالك: "اللي يبيع ناديه يبيع زوجته"
» شاهد.. لأول مرة ظهور والدة "لميس الحديدي"
» محتجز الرهائن يطالب بالإفراج عن "عبد السلام"
» أسعار الدواجن في تعاملات اليوم
» عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج
» "قذاف الدم" يعترف بدعم ليبيا لـ"ساركوزي"
» إصابة شرطي في إطلاق النار بفرنسا
» سجال بين "ساويرس" والمتحدث باسم 6 أبريل
» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة"
» إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري بفرنسا
» "ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار