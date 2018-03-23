تعليق ناري من "الميرازي" عن إقالة "ترامب" لمعاونيه

23 مارس 2018 - 01:26 م

أوضح الإعلامي حافظ الميرازي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ في التخلي عن القيادات التي تعمل معه ومحسوبة على الجانب العسكري؛ من أجل الاستعانة بمستشارين ينتمون إلى معسكر اليمين الأمريكي؛ وذلك من أجل تلبية مطالب إسرائيل.

وقال "الميرازى"، خلال تدوينه له على"فيس بوك"، الرئيس الأمريكي يبدأ في التخلي عن العسكريين من مستشاريه ووزرائه ليحل محلهم اليمين الصهيوني الأمريكي، فبالأمس عين بدلا من الجنرال ماكماستر مستشاره للأمن القومي، الدبلوماسي اليميني جون بولتون السفير الأسبق لبوش الابن في الأمم المتحدة، الذي يعتبر أن حدود إسرائيل للتفاوض ليست 4 يونيو 67 القائمة على هدنة 49 بل حدود هدنة حرب أكتوبر 73 من السويس إلى العمق السوري".

وتابع الميرازى: "ويستعد ترامب للتخلص من رئيس هيئة موظفيه ( بمثابة رئيس الوزراء) الجنرال جون كيلي لمرشح جديد, والأهم توقع رحيل الجنرال جون ماتيس وزير الدفاع الأمريكي ليحل محله مدني أو على الأقل شخص تقاعد منذ أكثر من سبع سنوات من الخدمة العسكرية)".

ومضى قائلا: "الجنرال ماتيس كان ينسق دوما مع تليرسون قبل إقالته من وزارة الخارجية، وكلاهما ضد الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.. وترمب يعد فريقه الإسرائيلي الذي يلبي رغبة نتنياهو وحلفائه الراغبين في حرب مع إيران، وانسحاب ترمب أولا من الاتفاق وقت تجديده في مايو الماضي, هذه هي صفقة القرن الحقيقية الممكنة بين إسرائيل واليمين الأمريكي".