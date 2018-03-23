"هآرتس": تعيين "بولتون" شهادة وفاة لـ"حل الدولتين"

23 مارس 2018 - 01:30 م

رحبت إسرائيل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي خلفاً لهربرت مكماستر، واعتبرت “هآرتس″ أنه يعارض “حل الدولتين”.

وقال يسرائيل كاتس، وزير المواصلات الإسرائيلي، في بيان ” أهنئ جون بولتون على تعيينه مستشاراً للأمن القومي”.

وأضاف كاتس″إنه (بولتون) معروف بدعمه القوي لإسرائيل وموقفه الصارم فيما يتعلق بالتهديد الإيراني ، أنا متأكد من أنه سيكون صوتاً هاماً في معركة الخير ضد الشر في منطقتنا والعالم”.

من جهتها قالت وزيرة العدل إياليت شاكيد في تصريح صحافي، ” يواصل الرئيس ترامب تعيين أصدقاء حقيقيين لإسرائيل في المناصب العليا، جون بولتون هو واحد من أبرز الشخصيات، تعيين ممتاز″.

واضافت شاكيد” تبرز حكومة ترامب باعتبارها أكثر الحكومات تعاطفاً مع إسرائيل على الإطلاق”.

وبالمقابل، عنونت صحيفة”هآرتس″ العبرية إنه بتعيين بولتون فإن” حل الدولتين قد مات” في إشارة إلى حل إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن بولتون يعارض حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ولفتت أنه دعا في الماضي لتسليم قطاع غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن.



