» سجال بين "ساويرس" والمتحدث باسم 6 أبريل

23 مارس 2018 - 01:44 م

دار سجال بين المتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث نشر "عادل" تدوينة معلقًا علي خبر نشر بجريدة "أخبار اليوم" عن إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس مقتل المتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، قائلًا، "مع العلم أن المتهم هو أحد أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله".

وتابع "عادل" خلال تدوينته علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة تويتر، قائلًا، "وهذه السلطة يترأسها محمود عباس ورامي الحمدلله".

فيما رد علي "ساويرس" ساخرًا بتغريدة علي حسابه الخاص قال فيها، "مات و خد سره معاه".

فيما رد "عادل" عليه بقوله، "الأمر ليس بهذه السهولة والتريقة، في 25مارس2017 تم اغتيال أحد قيادات القسام "مازن الفقهاء" علي يد عضو سابق في كتائب القسام بتخطيط إسرائيلي جهاز الشاباك ونفذ حكم الإعدام علنا في شوارع غزة".



وأضاف "حاول بس تراجع معلوماتك حول الأوضاع في فلسطين بدون تحيز واعمل تسلسل معلوماتي غير منحاز".



