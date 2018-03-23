"الوطنية للانتخابات" تحدد موعد تسليم القضاة الأوراق الانتخابية

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الانتخابات الرئاسية

القضاة

المستشار محمود الشريف

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، توزيع الأوراق الانتخابية إلى القضاة خلال 48 ساعة بعد أن أنهت اليوم الجمعة، جميع الإجراءات والاستعدادات للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالداخل المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة انتهت من توفير مستلزمات عمليات الاقتراع وتوفير صناديق الاقتراع الزجاجية، والستائر الخاصة بصناديق الاقتراع، والأحبار السرية، بالإضافة إلى الانتهاء من طبع وتجهيز جميع أوراق العملية الانتخابية، وأرسلت الهيئة جميع الأوراق الانتخابية إلى المحاكم الابتدائية لتوزيعها على القضاة خلال 48 ساعة.

وفي سياق متصل تبدأ منتصف ليل اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابي الثانية وتستمر حتى منتصف ليل الأحد 25 مارس.

وتنطلق الجولة الأولى من تصويت المصريين في الداخل الاثنين المقبل بكل محافظات الجمهورية في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً على مدار الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت، وتجرى عملية التصويت في 367 لجنة عامة، تندرج تحتها  13 ألفا و706 لجان فرعية موزعين على كافة محافظات الجمهورية ، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزًا.



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