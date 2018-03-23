تحرير جميع الرهائن في هجوم فرنسا

23 مارس 2018 - 01:49 م

أعلن عمدة بلدة تريب جنوب فرنسا، في بيان عاجل منذ قليل، تحرير جميع الرهائن، وأن مطلق النار لا يزال يحتجز شرطيا واحدا.

وأكد مصدر أمنى فرنسى إصابة شرطى بجروح فى إطلاق نار ثان جنوب فرنسا.

وكانت مصادرة أمنية فرنسية، قد أفادت بوقوع إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري في جنوب البلاد.

وحسب "الحرة"، فإن شرطيا أصيب بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح يحتجز الرهائن في المركز.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن شرطيا أصيب بجروح في إطلاق نار ثان في جنوب فرنسا.



