"أبو شقة": على كل مسئول القيام بدوره اتجاه وطنه

23 مارس 2018 - 01:50 م

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه على كل مسئول فى موقعه أن يقوم بأداء دوره المنوط به والمكلف به، ولابد من إشعار المسئول بضرورة وجود رقابة عليه، وأنه معرض للحساب فى حالة تقصيره أو إهماله أو تراخيه، ولو أن كل مسئول أدى دوره لاختلفت الأمور وتغيرت الأحوال وتبدلت إلى الأحسن والأفضل.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الوفد" تحت عنوان " المسئولية واجب وطنى"، أن المسئولية الضائعة هى السبب فى كل الكوارث والمصائب التى تحل بالمجتمع، والطبيعى ألا نحمل المسئولين الكبار وحدهم بها، فلا يجوز مثلاً أن نطلب من وزير النقل أن يراقب المزلقانات، لكن يجب عليه أن يشعر ملاحظ هذا المزلقان بأن له دوراً لابد أن يؤديه كما يجب وإشعاره بأن هناك رقابة عليه فى تنفيذ المسئولية المطلوبة منه.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا :" هناك واجب على الوزير أو المحافظ عليه أن يؤديه، وهناك واجبات أخرى على المسئولين الآخرين التابعين له وعليهم أن يؤدوها بما يجب أن يكون، ونحن الآن فى ظل بناء الدولة الحديثة لابد أن يتم تفعيل دور كل مواطن من أجل تحقيق النفع العام للمجتمع، ونسف كل السلبيات التى تعرقل أداء كل مسئول فى أى موقع يشغله".