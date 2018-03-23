» إصابة شرطي في إطلاق النار بفرنسا

23 مارس 2018 - 01:53 م

قالت مصادر أمنية أن واقعة إطلاق النار التي وقعت في جنوب فرنسا أسفرت عن إصابة شرطي بجروح، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر إن الشرطي أصيب في إطلاق نار ثان، بعد الأول الذي وقع داخل سوبرماركت.

هذا وقال وزير الداخلية الفرنسي إن حادث الاحتجاز وإطلاق النار وقع في بلدية "تريب" جنوبي البلاد.

وأضاف في تغريدة منشورة على حساب الداخلية الفرنسية على تويتر "الأولوية الآن هي لعمل قوات الشرطة والإنقاذ"، داعيا إلى عدم بث الشائعات.

من جهتها، كشفت النيابة أن محتجز الرهائن يقول إنه ينتمي إلى تنظيم داعش المتطرف.



