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715 قاضيًا للإشراف على الانتخابات الرئاسية بالمنيا

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انتخابت الرئاسة بلمنيا
انتخابت الرئاسة بلمنيا

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انتخابات الرئاسة

محافظة المنيا

لجان

الجنة القضائية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في المنيا، الاستعانة بـ 715 قاضيًا بصفة أساسية للإشراف على الانتخابات داخل 715 لجنة فرعية بالمنيا بواقع قاضٍ لكل لجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة بصفة احتياطية سوف يتم الاستعانة بهم في حالة الضرورة.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد سيد من إعداد وتجهيز 13 لجنة عامة تضم 715 لجنة فرعية، لاستقبال 3 مليونًا، و715 ألفًا و227 ناخبًا وناخبة، من المقيدين بجداول الانتخابات والذين لهم حق التصويت.

وقالت اللجنة فى بيان لها، إن اللجان العامة موزعة على مراكز المحافظة التسع من العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا، ففي اللجنة الأولي قسم المنيا بلغ عدد المقرات 34 مقرًا واللجان 37 لجنة والناخبين 181296 ناخبًا وناخبة، واللجنة الثانية قسم ملوي 17 مقرًا انتخابيًا يضم 23 لجنة انتخابية، و114577 ناخبًا وناخبة، وفي اللجنة الثالثة مدينة المنيا الجديدة مقر ولجنة واحدة لاستقبال 5974 ناخبًا وناخبة، والرابعة مركز المنيا، 90 لجنة انتخابية لاستقبال 395119 ناخبًا وناخبة، والخامسة مركز ابوقرقاص 77 لجنة انتخابية تضم 379333 ناخبًا وناخبة، والسادسة بني مزار 83 لجنة انتخابية لاستقبال 373681 ناخبًا وناخبة.

وتضم اللجنة السابعة بدير مواس 53 لجنة انتخابية لاستقبال 224915 ناخبًا وناخبة، والثامنة بمركز سمالوط تضم 37 لجنة انتخابية لاستقبال 180476 ناخبًا وناخبة، والتاسعة مركز العدوة ويضم 33 لجنة انتخابية لاستقبال 157427 ناخبًا وناخبة، والعاشرة مطاي ويضم 49 لجنة لاستقبال 206332 ناخبًا وناخبة، والحادية عشر مغاغة ويضم 72 لجنة انتخابية لاستقبال 336344 ناخبًا وناخبة، والثانية عشر مركز ملوي ويضم 95 لجنة لاستقبال 420580 ناخبًا وناخبة، والثالثة عشر مركز سمالوط «غرب» ويضم 65 لجنة انتخابية لاستقبال 271864 ناخبًا وناخبة.

كان المحافظ عصام الدين البديوى عقد اجتماعا أعلن فيه الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتى ستبدأ الاثنين المقبل وتوفير كافة الاحتياجات.


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