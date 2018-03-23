عالم هندي في مواجهة المركزية الأوروبية

23 مارس 2018 - 01:59 م

يعتبر مصطلح المركزية الأوروبية Euro- centrism و مصطلح المعجزة اليونانية The Greek miracle وغيرهما من المصطلحات الغربية التي تحمل بصمات الاستعلاء الغربي تجسيدا للاحتلال العلمي الذي ساد المؤسسات الأكاديمية مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين و بخاصة بعد عمليات الغزو الغربي للشرق و إفريقيا و تحويل بلدان العالم إلى مستعمرات غربية تمارس فيها أكبر عملية نهب و استلاب للمقدرات المادية و العقلية للشعوب .و مع ظهور حركات التحرر الوطني ، وحصول كثير من البلدان على استقلالها (الشكلي) .. استمرت عملية الهيمنة السياسية و الثقافية .. تارة باسم العولمة و تارة أخرى باسم الشرق الأوسط الجديد . و على الرغم من أن شعوب العالم بدأت تمتلك رصيدا من الوعي تكتشف من خلاله تلك الخدع الغربية التي لا تؤمن بالتعددية السياسية .. و التنوع الثقافي .. وتصر على فرض نموذج واحد (و هو النموذج الغربي ) بالطبع ..فإن شعوب العالم لم تنتبه إلى نوع آخر من الاحتلال لا يقل خطورة بل وربما يكون أشد على تصورها الكوني للوجود و الحياة باسم العلم ، فأصبحت الشعوب تفكر بالطريقة الغربية ..و ترى الكون بالمنهج الغربي و العقل الغربي .. ما أدى إلى عملية (شطب) وإلغاء لعقول العالم لحساب (حفنة) من العلماء و المفكرين الغربيين . لقد أصبح الحصول على شهادة الدكتوراة من الجامعات الغربية هو سقف الطموح لكل دارس عربي أو شرقي .. وأصبح نشر الأوراق العلمية Scientific papers في المجلات الغربية وساما يفتخر به (الأساتذة الجامعيون) .. و من العجيب أن ذلك لم يقتصر على العلوم الطبيعية و الكونية فقط .. بل و على العلوم الإنسانية أيضا .. وعلى رأسها علم اللغة أو اللسانيات Linguistics .. و أصبح الأساتذة (الكبار) مجرد أبواق و ربما ببغاوات في أيدي المؤسسات الغربية دون وجود موقف نقدي أمام سيل النظريات الغربية التي هي في كثير من الأحيان إعادة إنتاج (على الطريقة الغربية ) لنظريات قديمة أبدعتها شعوب وحضارات مختلفة عبر آلاف السنين . في ظل تلك الهيمنة العلمية يخرج علينا عالم هندي كبير اسمه سي كيه راجو C. K. Raju وهو عالم متخصص في علوم الكمبيوتر حيث شارك في تصميم أول كمبيوتر هندي ضخم .. و له مكانته المرموقة في المجتمع العلمي ، كما أنه فاز بإحدى الجوائز في الفيزياء تصحيحا لبعض أخطاء "أينشتاين" الذي يقف منه " راجو" موقفا سلبيا ..حيث يتهمه بأنه سرق كثيرا من أفكار العالم الفرنسي هنري بوانكاريه Henri Poincaré . يحمل "راجو مشروعا: علميا كبيرا بدأ يتشكل عالميا في كثير من المؤسسات الرافضة للهيمنة العلمية الغربية .. و يتلخص هذا المشروع في رفض الإمبريالية الغربية حتى إنه ألف كتابا يحمل هذا الاسم " إنهاء الإمبريالية الأكاديمية " Ending academic imperialism .. ويطالب بإعادة إصلاح قوانين الفيزياء الغربية حيث يرى أنها قائمة على بعض المعطيات الخاطئة .. كما يتهم الغرب بأنه سطا على علوم و منجزات الحضارات القديمة مثال الحضارة الهندية و الفارسية و المصرية و العربية .. ويفجر بعض المفاجآت التي سوف نفرد لها مقالا آخر إن شاء الله .