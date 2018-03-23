برلماني: "السيسي" قادر على الحفاظ على الدولة من المؤامرات الخبيثة

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الانتخابات الرئاسية

كفر الزيات

الرئيس السيسي

نظم البرلماني نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة كفر الزيات بالغربية، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا أن دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية هو واجب وطني على كل مصري بعدما رأينا قدرته  على الحفاظ على هذا الوطن من المؤامرات الخبيثة التي اجتاحت الدول العربية، مشيرًا إلى أن دعم السيسي والمشاركة بكثافة يأتي حفاظاً على الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصريين في الخارج قاموا بواجبهم تجاه بلدهم وأدوا ما عليهم والآن هو دور  المصريين في الداخل أن يبهروا  العالم كله بنسبة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة  مشيرا إلى أن المشاركة هي دعم لأبطالنا في سيناء الذين يخوضون حرب ضد الجماعات الإرهابية.

وشارك في المؤتمر العديد من أعضاء مجلس النواب  وبعض  رؤساء الجامعات منهم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والفنان طارق الدسوقي ونبيل حبشي والعديد من الشخصيات العامة.



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