بالصور.. احتفالية لتكريم الأمهات بـ"الشرابية"

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احتفالية عيد الام بالشرابية
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احتفالية

عيد الام

المصريين الاحرار

نظم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، في مقر الحي احتفالية جماهيرية ضخمة لتكريم الأمهات بمناسبة عيد الأم بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية.

وقال "وطني"، خلال الاحتفالية، إن الأمهات دائمًا وأبدًا تاج على رؤوسنا ويجب علينا جميعًا أن نحتفي بهم لما بذلوه؛ من أجل التنمية الاجتماعية السليمة للأبناء، مُشيدًا بما تقوم به جميع مؤسسات الدولة وعلي رأسها الرئاسة والدفاع والداخلية من إجراءات لتكريم ورعاية للأمهات.

وشارك في حضور الاحتفالية اللواء محمد محمود أنيس، رئيس حي الزاوية الحمراء، والنائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية وعدد من القيادات التنفيذية بالدولة.



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