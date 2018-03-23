الأمن يشن حملات لمواجهة أعمال البلطجة

23 مارس 2018 - 02:14 م

شنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية مع قطاعى الأمن المركزى والأمن العام، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 93 قضية مخدرات، و44 متهمًا مطلوبًا ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتشكيل عصابى ضم 5 متهمين ارتكبوا 48 حادثا متنوعا، و6 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وتنفيذ 48264 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



