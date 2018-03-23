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إعلامية تنتقد صرف أموال باهظة على الدعاية الانتخابية

الحياة السياسية

هالة فهمى
هالة فهمى

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صحة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

المليارات

هالة فهمى

انتقدت الإعلامية هالة فهمي، ما يقوم به البعض من صرف الكثير من الأموال فى عمل الدعاية الانتخابية، وقيام أصحاب المحال والتجار ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب بعمل اللافتات الانتخابية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت "فهمي"، خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "المليارات اللى اتصرفت على الدعاية  الخاص بالانتخابات الرئاسية   كانت   ممكن تبنى  كام  مدرسة ؟!" .

وتابعت الإعلامية قائلة :" فالأموال تصرف على اشياء تفيد المجتمع  وليس بشكل غريب مثلما نرى ".

وعلق عدد من النشطاء  على  المنشور  فقالت ريهام  مرسى :" فعلا  اتفق معك "

واضافت عزة هلال :" دعاية  صرفت عليها المليارات "

وتابع شهاب كمال :" لا يوجد تعليم ولا صحة  ولا  ولا اقتصاد جيد 


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