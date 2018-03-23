"البابلي" توجه رسالة صوتية لـ"السيسي"

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

الصمت الانتخابى

سهير البابلي

تزايد عدد المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الإثنين المقبل وذلك مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي على أن تنتهي اليوم الدعاية الانتخابية ويبدأ الصمت الانتخابية منتصف الليل.

وقالت الفنانة القديرة سهير البابلي، في رسالة صوتية لها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أهلًا يا سيسي أهلا بيك تالت ورابع وعاشر في الانتخابات.. كلنا بنحبك فعلا.. الكبير والصغير والراجل العجوز والأطفال.. والله ولاد بنتي كلهم بيقولوا عبد الفتاح السيسي.. أصل اسمك حلو والله اسمك حلو.. أمك مسمياك سيسي عشان يتحفر في القلوب وبره القلوب.. أنت محبوب يا سيسي بأخلاقك العالية مافيش حد من الفنانين مابيحبكش، واللي مابيحبكش يتفلق، مع السلامة مش ناقصينه هو كمان".

وأضافت "البابلي": "سيسي تنتخب بالسلامة، كلنا بنقول نعم ليك يا سيسي مليون نعم، ومن كل أحلامي أفضل أقول ربنا يخليك يا سيسي أنا وبنتي وولادها.. أصل اسمك جميل على القلوب حلو مريح حتى الأطفال بيقولوا سيسي ياختي عليهم.. بنتي وأنا وولادهم بنحبك يا سيسي أهلا بيك معانا تالت ورابع وعاشر".




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