"السادات": مُنعت من مقابلة النواب لجمع توكيلات الرئاسة

23 مارس 2018 - 02:30 م

كشف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب مؤسس حزب الإصلاح والتنمية؛ السر وراء تراجعه عن الترشح للرئاسة، وقال في حوار لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن الضغوط والتهديدات كانت وراء تراجعه عن خوض السباق الرئاسي هو وجميع المرشحين الآخرين، ما عدا موسى مصطفى موسى، الذي دعا أنصاره إلى التصويت لمنافسه عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "السادات"، أن السلطات منعته من مقابلة البرلمانيين، حتى لا يتسنى له الحصول على 20 توقيعًا لقبول ترشحه، كما أنه واجه ضغوطات كثيرة، من قبيل حظر تنظيم المؤتمرات الصحفية أو تجمعات سياسية في الفنادق، بالإضافة إلى تعرضه هو وفريقه للتهديد، عندما حاولوا النزول إلى الشارع من أجل جمع 25 ألف توقيع، التي تخوله بتسجيل اسمه كمرشح للانتخابات الرئاسية.

وقال: قررت أن الوقت غير مناسب لأكون مرشحًا أمام هذه الضغوطات والتهديدات والمضايقات والضرب والسجن في بعض الحالات لمعاونيه وأسرهم.

واعتبر أن الانتخابات هي بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضامن للفوز، والذي يخشى من امتناع المصريين عن التصويت أحادي الجانب.



