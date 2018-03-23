5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

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الكونجرس

الحريات

المساعدات العسكرية

محمد المنشاوى

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والمقيم في واشنطن محمد المنشاوي عن آخر القرارات التي اتخذها الكونجرس الأمريكي تجاه قانون حجب المساعدات العسكرية لمصر.

وقال "المنشاوي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الميزانية الأمريكية الجديدة تضع شروطا على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية 1.3 مليار دولار المقدمة لمصر الشروط تقليدية تتعلق بالحريات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان  وحقوق المراة".

وعلق ناشط على تغريدة "المنشاوي" قائلا: "أمريكا دي عامله زي اللي حافظ ومش فاهم ولا عندها استعداد تغير مفاهيمها القديمة".

وقال آخر: "هل هناك شروطا جديدة إضافية تتناسب مع تدهور الحريات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان ؟ أم انها نفس الشروط الموجودة من قبل؟.

 



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