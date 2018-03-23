  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:04 م
بحث متقدم
المنتخب

المنتخب يغير قميصه من أجل البرتغال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"السيسي": سنحتفل قريبًا بالنصر على الخوارج

قرار الكونجرس الأمريكي

5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

جماعة الإخوان المسلمين

فتوى سلفية تكفر الإخوان

محمد أنور السادات

"السادات": مُنعت من مقابلة النواب لجمع توكيلات الرئاسة

ؤؤ

زيارة مفاجئة لـ"السيسي" لسيناء

داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير كاليفورنيا

"داعش" تعلن مسئوليتها عن احتجاز رهائن بفرنسا

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

تعليق ناري من "الميرازي" عن إقالة "ترامب" لمعاونيه

صلاح

طلب غريب لـ"صلاح" قبل ودية البرتغال

والدة الشهيد نقيب باسم محسن

تفاصيل مؤلمة باستشهاد النقيب "باسم محسن"

حملة إلكترونية لمنع أمريكا من صيد الفيلة

آخر الأخبار

الفيلة
الفيلة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حملة إلكترونية لمقاطعة كأس العالم في روسيا

#

مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي بزفتى

#

نشطاء يجمعون توقيعات ضد إهانة ترامب للدول الإفريقية

#

حملة إلكترونية عالمية لإطلاق سراح الطفلة "عهد التميمي"

الولايات المتحدة

نشطاء

الصيد

العاج

الفيلة

دشن عدد من النشطاء  حول العالم  حملة  جمع توقيعات إلكترونية من أجل الضغط على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب  لإلغاء نظام  صيد الفيلة  من داخل  الجزر الأفريقية .

وقال النشطاء فى  بيان حملتهم :" قام ترامب بتغيير القانون مرة أخرى، ليسمح للصيادين الامريكيين المتعطشين للدماء بالذهاب لقتل الفيلة في أفريقيا وجلب رؤوسها معهم لتعليقها كتذكارات على جدرانهم , حاول ترامب القيام بهذه الخطوة في وقت سابق ولكنه فشل بسبب الاحتجاج الشعبي العارم".

وتابع النشطاء فى بيانهم : "لا يمكننا السماح له بذلك , حتى داعمي ترامب المحسوبين على جناح اليمين عبروا عن رفضهم لهذا النظام  لذا، دعونا نعمل على بناء عريضة جديدة بشكل عاجل. وما إن نجمع عدداً كافياً من التواقيع، سيتعاون معنا  مع أعضاء من حزب ترامب لتسليمه رسالتنا ".

وجاء بالبيان :"  تواجه الفيلة خطر الانقراض، وهذا وقت سيء لحرمانهم من الحماية. تساهم ممارسات صيد الفيلة بغرض المفاخرة بها إلى ذبحها وزيادة الطلب على أعضائها، وتعكس معايير مزدوجة تعيق عملية رصد الاعتداء والاتجار غير الشرعي بعاج الفيلة , نحن نطالبكم بفتح نقاش عام حيال هذه القضية وبذل كل ما في وسعكم من أجل حظر استيراد تذكارات صيد الفيلة إلى الولايات المتحدة."


اليكم لينك العريضة ..
https://secure.avaaz.org/campaign/ar/trump_elephant_redux_loc_sig/?alqPvlb

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "ميدو" لمشجع ترك الزمالك: "اللي يبيع ناديه يبيع زوجته"
» شاهد.. لأول مرة ظهور والدة "لميس الحديدي"
» محتجز الرهائن يطالب بالإفراج عن "عبد السلام"
» أسعار الدواجن في تعاملات اليوم
» عاشقة "ترامب": كان يخبرني بحبه وكنا سنتزوج
» "قذاف الدم" يعترف بدعم ليبيا لـ"ساركوزي"
» إصابة شرطي في إطلاق النار بفرنسا
» سجال بين "ساويرس" والمتحدث باسم 6 أبريل
» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة"
» إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل محل تجاري بفرنسا
» "ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار