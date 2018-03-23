حملة إلكترونية لمنع أمريكا من صيد الفيلة

23 مارس 2018 - 02:52 م

دشن عدد من النشطاء حول العالم حملة جمع توقيعات إلكترونية من أجل الضغط على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإلغاء نظام صيد الفيلة من داخل الجزر الأفريقية .

وقال النشطاء فى بيان حملتهم :" قام ترامب بتغيير القانون مرة أخرى، ليسمح للصيادين الامريكيين المتعطشين للدماء بالذهاب لقتل الفيلة في أفريقيا وجلب رؤوسها معهم لتعليقها كتذكارات على جدرانهم , حاول ترامب القيام بهذه الخطوة في وقت سابق ولكنه فشل بسبب الاحتجاج الشعبي العارم".

وتابع النشطاء فى بيانهم : "لا يمكننا السماح له بذلك , حتى داعمي ترامب المحسوبين على جناح اليمين عبروا عن رفضهم لهذا النظام لذا، دعونا نعمل على بناء عريضة جديدة بشكل عاجل. وما إن نجمع عدداً كافياً من التواقيع، سيتعاون معنا مع أعضاء من حزب ترامب لتسليمه رسالتنا ".

وجاء بالبيان :" تواجه الفيلة خطر الانقراض، وهذا وقت سيء لحرمانهم من الحماية. تساهم ممارسات صيد الفيلة بغرض المفاخرة بها إلى ذبحها وزيادة الطلب على أعضائها، وتعكس معايير مزدوجة تعيق عملية رصد الاعتداء والاتجار غير الشرعي بعاج الفيلة , نحن نطالبكم بفتح نقاش عام حيال هذه القضية وبذل كل ما في وسعكم من أجل حظر استيراد تذكارات صيد الفيلة إلى الولايات المتحدة."