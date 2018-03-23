» شاهد.. لأول مرة ظهور والدة "لميس الحديدي"

23 مارس 2018 - 02:56 م

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وقامت بنشر صورة تجمعهما معًا.

وقال "الحديدي" في تغريدة لها علي الصور: "أمي أعظم الأمهات . منها تعلمت القوة والعزم والشجاعة منها تعلمت الوطنية منها تعلمت القدرة علي تحمل الألم وعبوره كي يتحول إلى أمل. ربنا يخليكي لي".

وانهالت التعليقات علي صورة والدة "الحديدي" التي تعتبر هذه الصورة أول ظهور لها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وقطعت الشك باليقين حول الانباء التي كانت تقول أن الاعلامية لميس الحديدي هي نجلة الفنانة ناهد شريف.

وقال ناشط: " جميلة جدا ما شاء الله شبهك خالص تحياتي للست الوالدة".

وتساءل ناشط: " امال مين ناهد شريف".

وأضاف آخر: " الله يحفظها لك بس مبينه مرة شباب كأنها اختك الكبيرة مو امك".

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