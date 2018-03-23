"ماعت" تفوز برئاسة مجموعة منظمات المجتمع المدني الأفريقي

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المجتمع المدني

ماعت

ايمن عقيل

اختتمت اليوم المجموعة الإفريقية الكبرى لمنظمات المجتمع المدنى لدعم أهداف التنمية المستدامة أعمالها فى القاهرة والتى استمرت لثلاثة أيام وتم من خلالها وضع الاستراتيجية الرئيسة لأهداف المجموعة التى تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وربطها بأهداف التنمية المستدامة للاتحاد الأفريقي 2063.

وشهدت الاجتماعات انتخاب مصر ممثلة فى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان رئيسًا للمجموعة الأفريقية التى تضم 55 دولة تمثل الأقاليم الأفريقية الخمس (شمال، وجنوب، وغرب، وشرق، ووسط أفريقيا).

وقد حضر الاجتماع ممثلو الأقاليم الخمس للقارة السمراء: السيد بول أوكومو  رئيس أمناء المنصة الأفريقية  وهنرى أوريوكوت رئيس المركز الإقليمي لتعاون الدول من اجل التنمية  ومسئول منطقة شرق أفريقيا، والسيد كوفى كانكام؛ رئيس مؤسسة إليزكا للإغاثة و مسئول منطقة غرب أفريقيا، وجوديث كولوم؛ المديرة التنفيذية لصندوق منتدى الحد من الفقر؛ ومسؤول منطقة جنوب أفريقيا، والسيد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومسئول منطقة شمال أفريقيا.

كما تم الإعلان عن استضافة مصر للمقر الدائم للأمانة العامة للمجموعة الأفريقية لمنظمات المجتمع المدني لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقال أيمن عقيل رئيس المجموعة الأفريقية لمنظمات المجتمع المدني لدعم أهداف التنمية المستدامة أن المجموعة تهدف إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الأفريقية فى تحقيق الأهداف الإنمائية ومساندة جهود الحكومات الأفريقية الرامية للإسراع فى تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتمثلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والاهتمام بالمرأة ، كما تعمل على تبادل الخبرات والتجارب الأفريقية وتشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدني فى شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط القارة الأفريقية.

يذكر أن المجموعة الأفريقية لمنظمات المجتمع المدني تعمل من خلال منتدى السياسات رفيع المستوى بالأمم المتحدة  وتسعى المجموعه لدمج المنظمات فى القارة الأفريقية لتحقيق اهداف التنمية  المستدامة.



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