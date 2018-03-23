» محتجز الرهائن يطالب بالإفراج عن "عبد السلام"

23 مارس 2018 - 03:00 م

أفاد تلفزيون فرنسى اليوم، الجمعة، بأن محتجز الرهائن جنوب فرنسا طالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسى فى هجمات باريس 2015 .

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، إنه لا يستطيع تأكيد عدد الضحايا فى واقعة احتجاز رهائن مستمرة بمتجر فى جنوب فرنسا .

وقال فريدريك دى لانوفيل لتلفزيون (بى.إف.إم) "محتجز الرهائن لا يزال داخل المتجر"، مضيفا أن الواقعة مستمرة، متابعًا "أرى تقارير عن مقتل اثنين. لا أستطيع تأكيد العدد في الوقت الراهن ".

وقال رئيس الوزراء الفرنسى، إدوار فيليب، إن العملية الأمنية لا تزال متواصلة للتعامل مع العمل الإرهابى، لافتا إلى عدم، وجود حصيلة دقيقة حتى الآن حول قتلى هجوم تريب .

وأكد "فيليب"، خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الجمعة، أن عملية احتجاز الرهائن فى تريب هى عمل إرهابي.

وشن مجهولون هجومين منفصلين على متجر وعلى رجال شرطة جنوب فرنسا، وتحركت قوات النخبة الفرنسية، لتحرير الرهائن في متجر بمدينة كاركاسون الفرنسية، وقال شاهد، ان مطلق النار هتف “الله اكبر” عند دخوله السوبرماركت، بحسب مصدر قريب من الملف.







