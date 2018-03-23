"الداخلية" تضبط أخطر نصاب تسويق شبكي

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قضايا وحوادث

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الداخلية

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جرائم الأموال العامة

التسويق الشبكي

القبض على اخطر نصاب

طرق الاحتيال

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أخطر نصاب شخص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام "محمد.أ" مقيم شبرا بالقاهرة، بالنصب والاحتيال عليهما والإستيلاء منهما على سبعة وسبعون ألف وستمائة جنيه مصرى، بزعم استثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسويق الشبكي.

وأكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة أقوال الشاكين، وتبين اتخاذ المتهم طرق إحتيالية من خلال إيهام الشاكين بتحقيق أرباح عالية لهم نتيجة إستثمار أموالهم لدى إحدى شركات التسويق الشبكى من خلال قيامه بجذب عملاء آخرين يقوموا بدفع مبالغ مالية أخرى بذات الأسلوب تحت ستار بيع منتجات .

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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