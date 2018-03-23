» "ميدو" لمشجع ترك الزمالك: "اللي يبيع ناديه يبيع زوجته"

23 مارس 2018 - 03:10 م

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة غاضبة إلى مشجع تخلى عن تشجيعه لنادي الزمالك وعن انتمائه للقلعة البيضاء وانتقاله لتشجيع النادي الأهلي، بعد خروجه من الكونفدرالية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي من دور الـ32 للبطولة .

وهاجم ميدو المشجع السابق للزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا، "من يبيع ناديه قد يبيع زوجته في يوم ما".

وكان قد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطن يحمل اسم "محمد عاشور علي محمد"، يحمل لوحة ورقية، يعلن فيها قراره بتغيير انتمائه من تشجيع نادي الزمالك إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي .

وكتب في اللوحة التي يحملها الشخص الظاهر في الصورة: "أقر أنا محمد عاشور علي عاشور، بأنني قد تم تغيير انتمائي من النادي الزمالك إلى النادي الأهلي العظيم، وأنا في كامل قواي العقلية، وأنني كنت في غيبوبة تامة ".

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي على حساب الزمالك، إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الأبيض بركلات الترجيح .







