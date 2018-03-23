المنتخب يغير قميصه من أجل البرتغال

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الزي

المنتخب

منتخب مصر

القميص إيهاب لهيطة

قرر منتخب مصر ارتداء الزي الأبيض بديلا للأحمر في مباراة اليوم الودية مع منتخب البرتغال المقرر انطلاقها في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بمدينة زيوريخ السويسرية في إطار الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وحضر المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، الاجتماع الفني للمباراة وتلقى تعليمات بارتداء القميص الأبيض وليس الأحمر لتفادي التعارض مع لون قميص المنتخب البرتغالي.

وسيتواجد الفريقان في ملعب ليتسيجروند قبل انطلاق المباراة بـ 90 دقيقة بحسب التعليمات الصادرة خلال الاجتماع الفني.




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