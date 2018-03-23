«ريهام سعيد» تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد

23 مارس 2018 - 04:10 م

قال مصدر أمني، إن الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، خرجت منذ قليل، بصحبة فريق الإعداد، من قسم شرطة السلام ثانٍ، عقب إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقرار صحة الإفراج عنهم، وذلك بعد الحكم الصادر أمس والقاضي ببراءتها من التهمة الموجهة إليها بقضية خطف الأطفال.

كانت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، قضت أول أمس ببراءة كل من الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، وأكرم النحاس، ومحمد راضي، فيما عاقبت مُعدَّة البرنامج "غرام عيسى" بـ"السجن عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات"، في قضية "خطف الأطفال".

وعاقبت المحكمة كلًا من "عطية ناصر، ومحمد طه" بالسجن المشدد 15 سنة، والغرامة 200 ألف جنيه، لكل منهما، وبـ"المشدد 5 سنوات" لإسلام خالد.