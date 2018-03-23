«جمعة» من بني سويف: الدفاع عن الوطن في الحروب فرض عين

23 مارس 2018 - 04:12 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن الدفاع عن الأوطان فرض كفاية يقوم به الجيش والشرطة وعلى المواطنين أن يقدموا لهم كافة أنواع الدعم مشيرا إلى أنه فى حالة الحروب يكون الدفاع عن الوطن فرض عين على المواطنين جميعا.

وقال وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة بمسجد الشهداء بقرية صف راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف مسقط رأس الوزير: "والله لا يؤمن من نام شبعان وجارة بات جعان وخير الناس انفعهم للناس متابعا أن التعاون على خدمة المواطنين أفضل من الصوم لسنوات عدة".

ودعا وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة إلى التعاون مع الصالحين والمتقين وان نبتعد عن المخربين الذين يأخذونا إلى التهلكة "لا يذهب المعروف بين الناس".

وقال الوزير إن الإيجابية يجب أن نأخذها فى اتجاه الوطن فرب العزة تحدث عن الأمن فهى من أفضل النعم التى أنعم الله بها علينا كذلك نعمة الصحة فهى من نعم الله علينا.

وتابع: الإنسان لا يعرف قيمة النعمة إلا بزوالها نعمة الوطن هى أفضل النعم أن تجد وطن تحافظ فيه على بناتك وزوجاتك.