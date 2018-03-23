وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة: انزلوا الانتخابات

23 مارس 2018 - 04:16 م

بكى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، اليوم، أثناء روايته قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح عندما أقام جدارًا للحفاظ على الكنز لأن أبو الولد كان صالحًا، قائلًا: "اتقوا الله إكرامًا لأبنائكم وأحفادكم بالخير لا بالشر وتعاونوا على البر والتقوى".

وقال وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد الشهيد بقرية صفط رشين ببنى سويف، "إن كل صوت انتخابي رصاصة في صدر الإرهاب، وعليك أن تخرج وتتقي الله في الاختيار، والصوت أمانة في كل انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، وعليك اختيار الأصلح، مستنكرًا الدعوة لحزب داخل المساجد، فهذه سياسية، أما أن نشجع على الخروج إلى الانتخابات فهذا ليس سياسة أو توجيه وإنما لنشر للوعى بين الناس".

وأضاف "جمعة" أن بعض الجماعات المتطرفة تدفع الناس دفعًا لمصالح ضيقة أو حزبية، أما لو لم يكن لهم مصلحة تراهم مثبطين، مشددًا على أن نكون إيجابيين ونُخلص المساجد من الانحياز الحزبى، لأن المساجد لله، والحرص على الوطن مهم، ومن الوفاء للوطن أن نشارك بإيجابية.



