«الوطنية للصحافة» تحتفل استعدادًا لـ«الرئاسية»

23 مارس 2018 - 04:28 م

تحتفل الهيئة الوطنية للصحافة، في الثالثة عصر غد السبت، بمقر الهيئة لبحث الاستعدادات النهائية للتغطية الصحفية.

وقال بيان للهيئة اليوم ،إنه من المقرر أن يحضر الاحتفالية 350من الزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية بالمؤسسات الصحفية القومية حيث سيتم تسليمهم الكارنيهات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يحضر رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.

ويشمل البرنامج أيضا التعارف بين الزملاء، وكلمات حول ضوابط التغطية الصحفية، كما تقيم الهيئة مركزا صحفيا للمتابعة والرصد وتقديم الخدمات طوال ايام الانتخابات.