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سقوط 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

قضايا وحوادث

قوة شرطة بالمنيا
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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القليوبية

شن حملة

سقوط 15 تأجر مخدرات

نجحت رجال المباحث بمديرية امن القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من تنفيذ حملة مكبرة استهدفت بعض البؤر الإجرامية فى الخصوص والخانكة وشبرا الخيمة والعبور، أسفرت عن ضبط 10 قضايا اتجار بالمخدرات، و15 تاجر هيروين وبانجو وفودو وبلغت جملة أوزان المخدرات 500 جرام هيروين وكيلو بانجو و200 جرام فودوا و3 قطع سلاح أبيض "مطواه"، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية،  للواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية، فى مدن الخصوص والخانكة وشبرا الخيمة والعبور، لضبط تجار السموم البيضاء والخارجين على القانون والمؤمنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا اتجار مخدرات، و15 تاجر هيروين وبانجو وفودو وبلغت جملة أوزان المخدرات 500 جرام هيروين وكيلو بانجو و200 جرام فودوا و3 قطع سلاح أبيض "مطواه"، كما تمكنت الحملة من ضبط 9 مدمنين، وتم التحفظ عليهم وتسليمهم لذويهم وأخذ التعهدات اللازمة عليهم لإدخالهم المصحات لعلاجهم والتحفظ على كميات المخدرات المضبوطة، والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.


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