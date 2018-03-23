«الاتحاد الأوروبي» يستدعي مندوبه في روسيا

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الاتحاد الأوروبي

سيرغي سكريبال

استدعى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مندوبه في روسيا، ماركوس أديرير إلى بروكسل للاستشارة، على خلفية حادثة تسميم العميل المزدوج السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وقال بيان صادر عن المجلس، "استدعينا مندوب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني إلى بروكسل من أجل الاستشارة".

وأضاف البيان، أنه تم إعلام أديري بالموضوع، وأنه من المنتظر أن يصل بروكسل نهاية الأسبوع من أجل الاستشارة بخصوص هجوم سالزبوري (تسميم سكريبال وابنته يوليا).

وأجمع قادة دول الاتحاد في البيان الختامي المنشور بإطار القمة في بروكسل التي انطلقت أمس الخميس، على ترجيح تورط موسكو بحادثة تسميم سكريبال، وابنته يوليا.

وفي وقت سابق اليوم، غادر دبلوماسيون بريطانيون (عددهم 23)، العاصمة الروسية موسكو، بعد يومين من مغادرة نظرائهم الروس في المملكة المتحدة الأراضي البريطانية، على خلفية تصاعد الأزمة بين البلدين في حادثة "سكريبال".

وكانت موسكو فرضت السبت الماضي، عقوبات ضد لندن، شملت إمهال 23 دبلوماسيًا بريطانيًا أسبوعًا لمغادرة روسيا، وسحب الموافقة على فتح قنصلية بريطانية في مدينة سان بطرسبورج، وتعليق نشاط المجلس الثقافي البريطاني.

وفي 4 مارس الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد "سكريبال" (66 عامًا) وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين.


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