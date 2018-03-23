» «التموين»: كيلو الفسيخ بـ100 جنيه

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أعلن اللواء علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة والمملحة في منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف "فهمى"، أنه سيتم طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، كما سيتم طرح كيلو الرنجة من 25 إلى 35 جنيهًا على حسب النوع والحجم، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من البيض.

ولفت إلى أن لجنة المشتريات المركزية بالشركة تتعاقد على المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بجانب طرح منتحات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ الشركات التابعة.



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