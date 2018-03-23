» فنان يطالب بإغلاق «تويتر» محمد النني

23 مارس 2018 - 05:00 م

طالب الفنان محمد هنيدي، النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بالسيطرة على موبايل محمد النني لاعب خط وسط الآرسنال وإلغاء حسابه على «تويتر».

ونشر «الننى» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تجمعه بمحمد صلاح وأحمد ناجى ومحمود فايز، وعلق هنيدي مداعبًا:«خد موبايل الننى يا صلاح واقفله «تويتر».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة البرتغال، اليوم، الجمعة، في العاشرة إلا ربع، في سويسرا، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.





