» "كوبر" يستقر على هذا الحارس أمام البرتغال

23 مارس 2018 - 05:08 م

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور، على الدفع بأحمد الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة، أمام البرتغال خلال المباراة الودية، التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، وذلك في المعسكر المقام حاليًا، بمدينة زيوريخ السويسرية.

ووفقاً للمعلومات التي نقلتها بعض المصادر، من داخل معسكر الفراعنة في سويسرا، فإن الجهاز الفني استقر على إشراك أحمد الشناوي، بعد مفاضلة بينه وبين عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، وقائد منتخب مصر.



