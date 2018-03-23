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«الفساد الجنسي» يوقف مسابقة ملكة جمال فنزويلا

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مسابقة ملكة جمال فنزويلا
مسابقة ملكة جمال فنزويلا

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فنزويلا

ملكة جمال

مسابقات

أعلنت الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال فنزويلا، وقف المسابقة، والتحقيق في اتهامات بالفساد المالي واستخدام بعض المشاركات للجنس كوسيلة للترشح.

واتهمت مشاركات سابقات، متسابقات أخريات باستلام أموال من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين مقابل تقديمهن خدمات جنسية لهم.

وقد بدأ الجدل بعد إطلاق قضية مكافحة الفساد ضد شركة النفط الحكومية واعتقال عدد من الأشخاص في أواخر العام الماضي.

وبعد ذلك زعمت بعض المشاركات في المسابقة أن بعض المتسابقات الأخريات استفدن من الفساد الحكومي.

ورداً على الادعاءات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإقليمية، قالت الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال فنزويلا، إنها ستعلق اختيار المشاركات إلى أن يُظهر التحقيق فيما إذا كان أي شخص مرتبط بالمسابقة قد "تورط في أنشطة تتعارض مع قيم وأخلاقيات الحدث".

وتعد فنزويلا، التي تعاني من أعلى معدلات التضخم في العالم، ويبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، واحدة من أنجح البلدان التي تشارك في مسابقات الجمال الدولية. وقد حققت عبر تاريخها سبعة ألقاب في مسابقة ملكة جمال الكون وستة ألقاب في مسابقة ملكة جمال العالم.


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