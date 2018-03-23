«صلاح» لا يُقهر.. ولا أمانع من تحطيمه لرقمي

23 مارس 2018 - 05:17 م

أشاد آيان راش، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الويلزي، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح لاعب الفريق الحالي خلال الموسم الجاري.

وقال "راش"، في تصريحات لشبكة «ESPN » الأمريكية: «نشعر أن صلاح لا يقهر بسبب الثقة فعند اللعب بشكل جيد تتأكد أنك ستسجل، فعندما تكون على القمة تجرب كل شيء لكن إذا كنت خائفًا لن تفعل شيئا، هذا هو الفارق لأن تعلم أنك ستهدر 9 فرص من 10».

وتابع: «أعتقد أنه في التدريب يفعل نفس الشيء، إذا حصلت على فرص فمن المرجح أنك تسجل، لكن إذا فكرت في الإصابة فستصاب، إنه يشعر بالراحة خارج الملعب أيضًا».

وأضاف أسطورة الريدز: «علمت بأن بعض اللاعبين يقولون إن صلاح رائع أيضًا في التدريبات».

وعن اقتراب صلاح من تحطيم رقمه: «أخبرني روجر هانت عندما حطمت رقمه أن الأرقام القياسية خلقت لتتحطم لا أمانع أن يتم تحطيم أرقامي وذلك يعني أن ليفربول رائعًا».

ووجه عدة نصائح لـ«صلاح»:«عليك أن تعمل على تطوير نفسك كثيرًا فالموسم المقبل سيبحث عنك الناس وكذلك لأن المنافسين سيفعلون نفس الشيء».