إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية "شطورة"

23 مارس 2018 - 05:24 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عمر عبد العال مدير الأمن، من إسدال الستار عن خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة أولاد الشيخ بقرية شطورة في طهطا بسوهاج، وتم الصلح بين المتخاصمين بحضور جمع غفير من أهالي القرية.

حضر مراسم الصلح اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم مفتش الأمن العام، والعميد محمود حسن رئيس المباحث الجنائية، ومأمور وضباط مباحث مركز طهطا وأعضاء مجلس النواب.



