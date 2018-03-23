بث مباشر.. مباراة روسيا والبرازيل
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين روسيا والبرازيل.
شاهد المباراة ..
مغرب
فجر
04:37
شروق
06:00
ظهر
12:06
عصر
15:35
18:13
عشاء
19:43