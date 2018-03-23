5 دول أوروبية تهدد بطرد دبلوماسيي روسيا

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وكالات

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أعلن قادة عدة دول في الاتحاد الأوروبي بأنهم يدرسون طرد دبلوماسيين روس أو اتخاذ خطوات أخرى دعمًا لبريطانيا عقب هجوم بغاز أعصاب استهدف العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.

واستأنف قادة الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في بروكسل، اليوم الجمعة، بعدما أعربوا عن موقف موحد داعم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبر تحميل روسيا مسؤولية الهجوم الذي وقع في بريطانيا هذا الشهر واتفاقهم على استدعاء سفير التكتل في موسكو للتشاور.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا اعتبرت أنهم جواسيس فيما ضغطت على حلفائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مشابهة رغم تحذيرات موسكو.

وقال قادة تشيكيا وليتوانيا والدنمارك وايرلندا إنهم يفكرون في اتخاذ خطوات أحادية إضافية تشمل طرد دبلوماسيين، فيما قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، بحسب وكالة "رويترز"، إن باريس مستعدة كذلك للتحرك.

وقالت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكيت قبل انضمامها لليوم الثاني والأخير من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أعتقد أن العديد من الدول ستطبق اجراءات  (ضد موسكو) على صعيد وطني انطلاقا من الأسبوع المقبل".

من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيتش لوكالة "سي تي كيه" الإخبارية إن براغ قد تطرد عدة دبلوماسيين روس على خلفية تسميم العميل المزدوج السابق سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية.

وقال بابيتش "نعم، سنتحرك في هذا الاتجاه على الأرجح"، مضيفا أنه سيناقش طرد الدبلوماسيين مع اعضاء حكومته الاثنين.

وأما رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، فقال إن حكومته ستقرر مطلع الأسبوع المقبل إن كانت ستطرد دبلوماسيين عقب تقييم أمني، مضيفًا "لن نطرد الأشخاص الذين يعتبرون دبلوماسيين حقيقيين بشكل اعتباطي".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن حكومته سمعت "الإشارات القوية" التي صدرت عن قادة التكتل الذين اتفقوا مع تقييم بريطانيا بأن روسيا تتحمل مسؤولية الهجوم.

وقال إنه سيعقد مشاورات مع أعضاء حكومته التي "ستفكر بشكل جدي خلال الأيام المقبلة باتخاذ خطوات إضافية".

وزادت عملية التسميم منسوب القلق في أوروبا بشأن التدخل الروسي، بدءا من هجمات الكترونية متكررة ووصولا إلى ما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "استراتيجية منسقة" عبر نشر معلومات خاطئة تهدف إلى زعزعة استقرار التكتل.

وخلال زيارة إلى هانوي، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن السلطات البريطانية "تسعى بجد الى إجبار حلفائها على اتخاذ اجراءات تهدف الى المواجهة" مع موسكو.   


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