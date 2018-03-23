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اندلاع حريق بمثلث ماسبيرو

قضايا وحوادث

إخماد حريق
صورة أرشيفية

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مخلفات

الحماية المدنية

مثلث ماسبيرو

السيطرة على حريق

نجحت الأجهزة الأمنية بقوات من الحماية المدنية، من السيطرة على النيران المشتعلة فى مخلفات وسط أنقاض منازل منطقة مثلث ماسبيرو.

وتمكن رجال الإطفاء، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إخماد النيران التى شبت فى المخلفات الكائنة بإحدى الحارات، حيث أكدت مصادر أن النيران اشتعلت وسط الأنقاض.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التى انتشرت فى محيط المكان، للتدخل وقت الحاجة إليها، بينما لم لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات. جدير بالذكر أن المنطقة تم إخلاؤها قبل نحو 3 أشهر لتطويرها.


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