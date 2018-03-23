  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
روسيا والبرازيل

بث مباشر.. مباراة روسيا والبرازيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: الشعب معنوياته مرتفعة

بوتين

5 دول أوروبية تهدد بطرد دبلوماسيي روسيا

صلاح

«صلاح» لا يُقهر.. ولا أمانع من تحطيمه لرقمي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة: انزلوا الانتخابات

الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

«الوطنية للصحافة» تحتفل استعدادًا لـ«الرئاسية»

السعودية

السعودية تعفي مواطني 4 دول من رسوم العمالة

الأمن يغلق 16 "صفحة" على "فيس بوك"

فضيحة تسريب البيانات تهدد ببقاء «فيس بوك»

مجزرة الغوطة

«الغوطة تباد» مقتل عشرات المدنيين حرقًا بالأسلحة الكيميائية

ريهام سعيد

«ريهام سعيد» تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد

فضيحة تسريب البيانات تهدد ببقاء «فيس بوك»

الصفحة الأخيرة

الأمن يغلق 16 "صفحة" على "فيس بوك"
فيس بوك

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مؤسس واتساب يطالب بحذف "فيس بوك"

#

اعترافات خطيرة لمؤسس فيس بوك‎

#

تحطيم مدرسة بسبب احتفال عيد الأم

#

قريبًا "فيس بوك مصري" لحماية استقرار الدولة

فيس بوك

فضيحة

تسرب البيانات

تمر شركة التواصل الاجتماعي الأميركية "فيس بوك"، بأزمة كبرى إثر تبعات فضيحة سرقة بيانات خمسين مليون مستخدم لشبكة "فيسبوك" نتيجة ثغرة في منصتها، حيث استقال رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات فيها وهوت قيمة أسهمها وسط احتمال بتغريمها أربعين مليار دولار.

وتعود المشكلة إلى أن خبيرا في تحليل البيانات بشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية يدعى كريستوفر وايلي كشف وجود ثغرة رئيسية في منصة التواصل الاجتماعي سمحت لشركته بجمع بيانات نحو خمسين مليون مستخدم للمنصة بدون إذنهم.

ووفقا لوايلي نفسه، فقد تم لاحقا استخدام هذه المعلومات من قبل مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحديد هوية الناخبين الأميركيين في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية في 2016 من خلال رسائل موجهة.

وكشف تقرير للقناة الرابعة البريطانية عن ممارسات تجارية غير أخلاقية لكامبريدج أناليتيكا، وأظهر فيديو لكاميرا خفية بعض المدراء التنفيذيين في الشركة -من بينهم الرئيس التنفيذي أليكس نيكس- يتباهون بالتأثير على أكثر من مئتي ناخب حول العالم من خلال التظاهر بكونهم باحثين أو بعرض العاهرات على خصوم عملائهم السياسيين.

وسرعان ما استقطب هذا التقرير رد فعل من شركة فيسبوك والحكومة البريطانية، حيث حاول موظفو فيسبوك استرجاع المعلومات وربما المساومة في مكاتب كامبريدج أناليتيكا.

وتدخل مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وهو الهيئة الحكومية البريطانية المسؤولة عن حماية البيانات والتي سيتم بحثها قريبا في مكاتب تحليل البيانات الإنجليزية.

واتهمت فيسبوك بالفعل بالإهمال في معالجة بيانات المستخدمين، لكن الأسوأ من ذلك أنه قد يتم اتهام الشركة بالتواطؤ في حملة المعلومات المضللة التي تم تنظيمها على منصتها والتي أدت إلى انتخاب دونالد ترمب.

يذكر أن فيسبوك قد عطلت حساب وايلي الجمعة الماضي، قبل أن تنشر صحيفتا "نيويورك تايمز" و"أوبزرفر" تقارير تفصل هذا التسرب الكبير ببيانات المستخدمين، وقد رد وايلي على هذا الأمر بقوله في تغريدة على حسابه على "تويتر" إن فيسبوك عطلت حسابه بعدما كشف تسريب البيانات، وهو "شيء كانوا يعلمون بشأنه سرا منذ سنتين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «الأزهر» يدين حادث احتجاز الرهائن بجنوب فرنسا
» "كوبر" يستقر على هذا الحارس أمام البرتغال
» «ماكرون»: احتجاز الرهائن عمل إرهابي
» صرف 10 آلاف جنيه تعويضًا لأصاحب المنازل المحروقة بالواحات
» فنان يطالب بإغلاق «تويتر» محمد النني
» «التموين»: كيلو الفسيخ بـ100 جنيه
» 4 أشخاص وسيدة يمارسون الجنس ليلاً داخل معهد أزهري
» ممدوح عباس يرفض ربط المنتخب بـ«صلاح»
» سقوط 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية
» أوروجواي تهزم التشيك بهدفي «سواريز» و«كافي»
» مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار