«إبراهيموفيتش» ينتقل إبى جالاكسي الأمريكي

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المصريون

إبراهيموفيتش

جالاكسي

حصل نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي مساء اليوم، الجمعة، على توقيع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

النادي الأمريكي اكتفى بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" يظهر خلاله إبرا بجوار أسد، مكتفيا بقول: "لوس أنجلوس، مرحبا بكم في أرض زلاتان".

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن أمس فسخ تعاقده مع المهاجم السويدي، بعد أشهر قليلة من تجديد عقد اللاعب.

وكان لاعب باريس سان جيرمان السابق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي، ما أبعده عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم.


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