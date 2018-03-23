«الكونجرس» يصادق على حجب مساعدات السلطة الفلسطينية

23 مارس 2018 - 05:56 م

صادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، التي تصل إلى 300 مليون دولار.

ووفق ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، فإنه تم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن القانون يشمل في أحد بنوده قرارا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، في حال استمرت السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وقالت مصادر صحفية أمريكية إن الكونجرس بات على وشك أن يخول إدارة الرئيس ترامب باتخاذ القرار بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، وذلك بعد أشهر من المفاوضات والمناقشات بهذا الخصوص.

وخططت وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الحالي، إلى جانب مبلغ مماثل آخر ضمن موازنة عام 2019.

ومن المقرر أن يصبح مشروع القانون الأمريكي نافذا بعد توقيع ترامب عليه، وسيكون حينها أمام الخارجية الأمريكية 15 يوما لتقديم تقرير للكونجرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات، وستستخدم أمريكا بعض أموال المساعدات الفلسطينية لسداد ما وصفته "بديون السلطة لإسرائيل".