«السيسي»: الشعب معنوياته مرتفعة

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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وكالات

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سيناء

انتخابات

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الروح المعنوية للشعب المصري ارتفعت بعد سنين طويلة، مشيرًا إلى أن الأربع سنوات الماضية أثناء فترة حكمه كانت فترة تثبيت الدولة المصرية، وتقوية مؤسساتها.

وأضاف "السيسي"، خلال زيارته لإحدى القواعد الجوية بسيناء، "أي واحد دلوقتي بيشتغل في أي مشروع بيشوف أنه هو يستطيع، وده كان جزء من هدفنا، وهو نحافظ ونعزز الروح المعنوية للشعب".

وتابع السيسي: "إحنا قادرين وهنغير، وهنبني وهنكبر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل جهدكم، والإجراءات الاقتصادية اللي خدناها هي جزء من تثبيت الدولة".

واستكمل السيسي: "كلنا بنعاني بس المعاناة دي لا تساوي شيء جنب المعاناة الأخرى إذا ضاعت الدولة.


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