«السيسي»: الكل يعاني من الإجراءات الاقتصادية

23 مارس 2018 - 06:01 م

أكد عبدالفتاح السيسي، أن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة كانت مرتبطة بثقة حقيقية في وعي المصريين وفهمهم، مضيفًا: "لابد إن إحنا ناخد الدوا المر ده عشان يبقى فيه يوم وغد أفضل من ما نحن عليه".

وقال الرئيس خلال زيارته لإحدى القواعد الجوية بسيناء، إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها، هى جزء من تثبيت الدولة، والكل يعانى منها، ولكن هذه المعاناة لا تساوى شىء بجانب معاناة ضياع الدولة وانهيارها.

وأضاف "القرارات الصعبة اتخذت بس كان الجزء الكبير منها مرتبط بثقة حقيقية فى المصريين ووعيهم وفهمهم بضرورة أخذ الدواء المر عشان يبقى غدا أفضل من اللى أحنا فيه".

وخاطب الرئيس السيسي رجال سيناء 2018 فى رسالة أخيرة قائلا: "ربنا يحفظكم ويحميكم وينصركم ويعينكم، وأنتم تأخذوا النار فى صدروكم حتى لا ينكوى بها مصرى واحد، أنتم وأنا معاكم ناخد النار فى قلوبنا وصدرونا أحنا ولا ينكوى بها مصرى واحد، وأحنا موجودين عشان كدة ودى أشرف وأقدس مهمة".