"الداخلية": جاهزون لتأمين الناخبين في "الرئاسية"

23 مارس 2018 - 06:02 م

أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية اليوم، استعداد جميع قطاعات الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر إلى الأربعاء، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه اعتمد الخطة الأمنية الشاملة للعملية، مشيرا إلى رصد معلومات عن مخطط عدائي من جانب جماعة "الإخوان"، لتشويه صورة مصر إعلاميا.

وقال "عبد الغفار"، إن الاستعدادات تضمنت خطة تأمين مقار اللجان الانتخابية وإحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى المقار، وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية على مستوى المحافظات، ومواجهة العناصر الخارجة على القانون، على أن يتابع هو بنفسه تنفيذ الخطة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة.

كما كشف وزير الداخلية أن المخطط المرصود كان يتضمن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، وترويجها في أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الإخوانية، مشيرا إلى الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط في دولتي "تركيا وقطر"، وتولى رئاستها وتمويلها عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابي بهاتين الدولتين.

وشدد مديرو الأمن للقوات على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب.

وكانت "الداخلية" شددت الإجراءات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية، ونشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى نشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية، مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية.



