71 مليار دولار خسائر أغنياء العالم في يوم واحد

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حرب تجارية

خسر أغنى أغنياء العالم 71 مليار دولار، أمس الخميس، مدفوعة بتراجع سوق المال الأمريكي وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن وبكين، وفق وكالة "بلومبرج".

ويقيس مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، والذي أظهر أن المستثمر الأمريكي الشهير وورين بافيت " فقد 3.02 مليار دولار، ثم جاء مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، والذي تراجعت ثروته بنحو 3.01 مليار دولار. 

كما أشارت الوكالة الاقتصادية إلى هبوط بورصة "وول ستريت" كإحدى تبعات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، وهوت الأسهم الأمريكية الخميس دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في البورصة إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في 6 أسابيع، وذلك بعد تحرك ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.


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