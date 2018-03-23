» مقتل 12 وإصابة 40 في تفجير قرب استاد رياضي بأفغانستان

23 مارس 2018 - 06:37 م

أعلن مسؤول حكومي أفغاني مقتل 12 شخصًا، وإصابة 40 آخرين، اليوم الجمعة، في انفجار سيارة قرب استاد رياضي، بولاية هلمند، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن "أمين الله عابد"، رئيس إدارة الصحة العامة في الولاية، قوله إن 12 شخصًا قتلوا، وأصيب 40 بجروح، دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوضح المسؤول أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى في "لاشكار غاه"، عاصمة الولاية.

ولفت إلى أن الانفجار وقع عقب انتهاء حفل بالعام الأفغاني الجديد (عيد النيروز)، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الساعة.