» تعليق ناري من «النقاز» بعد استبعاده من تشكيل الزمالك

23 مارس 2018 - 06:38 م

أبدى التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غضبه الشديد بعد الأخبار التي ترددت مؤخرًا عن استبعاده من تشكيل الفريق الأبيض بسبب انخفاض مستواه.

وعلق «النقاز» قائلاً: «كيف انخفض مستواي؟ كم مباراة شاركت فيها مع الزمالك منذ حضوري؟ وحتى في مشاركتي كنت لا أشارك في مركزي الحقيقي وهو الظهير الأيمن لصالح حازم إمام، ويعتمد عليّ إيهاب جلال المدير الفني كمساك ثالث مع الونش ومحمود علاء».

وأضاف: «بأي مبرر يتم الحكم عليّ ويتردد مثل هذه الأقاويل ؟!».



